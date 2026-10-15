След поредното нападение в Черно море: Нов протест срещу властта тази вечер

Близо четири месеца след първия протест срещу кабинета на Румен Радев, организиран от активиста Манол Глишев, тази вечер недоволните от властта отново ще протестират в района на Ларгото в София. Събитието е обявено за 18:30 ч. Искането е за оставка на кабинета.

В Youtube Глишев пояснява, че недоволството е насочено не само срещу управлението на "Прогресивна България", а и срещу действащия президент Илияна Йотова.

Протестът ще се проведе под мотото "Утре ще е български кораб", визирайки последната атака с дронове срещу кораб в изключителната икономическа зона на България. Две подобни нападения станаха в Черно море в рамките на дни, като към момента властта не е дала отговор чии са безпилотните летателни апарати, повредили плавателните съдове. Въпреки непрестанните обвинения на опозицията, че дроновете са руски и факта, че премиерът извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, към момента данните на управляващите са, че не може да се потвърди произходът на дроновете.

От встъпването в длъжност на премиера Румен Радев са проведени най-малко четири протеста срещу властта. Последното шествие беше организирано на 28 септември като отново стотици хора настояха, че президентът Йотова също носи отговорност за актуалната обстановка в страната и поискаха оттеглянето й от властта.