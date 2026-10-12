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Икономика

Президентът Йотова пред представители на американския бизнес: Работим България да бъде остров на стабилност

Президентът Йотова пред представители на американския бизнес: Работим България да бъде остров на стабилност
Прессекретариат на президента

Йотова открои развиващите се у нас компании, които предлагат по-големи възможности за международно партньорство

Тревожни са новините, които идват от многобройните военни конфликти. Работим България да бъде остров на стабилност и развитие в сложните времена, в които живеем. Това заяви президентът Илияна Йотова, която се срещна днес в президентската институция с ръководители на американския компании, проявяващи интерес за инвестиции в България, съобщават от прессекретариата на президента.

В разговора участваха представители на компании в сферата на отбраната, сигурността, енергетиката, високите технологии и изкуствения интелект. Днешната среща надгражда проведения разговор с представителите на американския бизнес, проведен от Илияна Йотова по време на посещението ѝ в САЩ по повод 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

„В следващите години България ще има централна роля в региона“, подчерта президентът и открои обявената от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната ѝ реч за състоянието на Европейския съюз предстояща у нас Среща на върха за регионалната свързаност. Илияна Йотова подчерта ключовата роля на страната ни в изграждането на Средния коридор, свързващ през Черно море и Южен Кавказ Централна Азия с Европа.

По думите ѝ нарастващата значимост на Черно море за европейската свързаност поражда необходимостта от сътрудничество в сферата на сигурността и осигуряването на свободното корабоплаване, както и от консенсус за налагане на мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на двустранното икономическо сътрудничество в области от взаимен интерес в рамките на споделения стремеж за задълбочаване на стратегическото партньорство.

Президентът Йотова открои развиващите се у нас компании, които предлагат все по-големи възможности за международно партньорство. Президентът посочи дейността на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който създава перспективи за сътрудничество с американски технологични компании и университети. Откроена беше и възможността за съвместни научноизследователски проекти с фабриката за изкуствен интелект Brain++, за изграждането на която страната ни беше избрана от Европейската комисия.

 

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