Радев се срещна с американски компании от технологичния и отбранителния сектор

България е готова да насърчава американски инвестиции в сектори с висока добавена стойност, сред които високите технологии, отбраната и енергетиката. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с бизнес делегация от САЩ, организирана от американското посолство у нас.

В разговорите участваха представители на компании от сферите на сигурността, технологиите, отбранителната индустрия и енергетиката. На срещата присъства и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, съобщиха от правителствената пресслужба.

Според Радев България разполага с потенциал да се превърне във важна част от международните производствени вериги във високотехнологичните индустрии. Той посочи, че в страната вече работят предприятия в областта на електрониката, космическите технологии и отбраната, които търсят възможности за разширяване на международното си сътрудничество.

Сред представените пред американския бизнес предимства е и развитието на научноизследователската дейност. Премиерът открои Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който привлича български и чуждестранни специалисти.

Изкуственият интелект е сред направленията, в които България търси по-тясно партньорство със САЩ.

На 7 октомври правителството одобри присъединяването на страната към международната инициатива Joint Statement on AI Opportunity Partnership, предложена от Съединените щати.

Декларацията е насочена към насърчаване на иновациите в изкуствения интелект, както и към укрепване на сигурността и устойчивостта на международните вериги за доставки на технологии. По данни на правителството към инициативата вече са се присъединили 54 държави.

По време на срещата Радев обърна внимание и на възможностите за инвестиции, свързани с разширяването на транспортната, логистичната, енергийната и дигиталната инфраструктура.

Според него подобряването на свързаността създава условия за нови международни партньорства и за по-активно участие на българския бизнес в стратегически индустрии.

Премиерът изтъкна и политическата стабилност като фактор за привличане на инвестиции, като заяви намерението на правителството да продължи да задълбочава стратегическото партньорство със САЩ.

На срещата са обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, но не се съобщава за конкретни договорени инвестиции или подписани споразумения.