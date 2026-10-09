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Румен Радев за дроновете в Черно море: Има логически предпоставки, но няма доказателства чии са

Румен Радев за дроновете в Черно море: Има логически предпоставки, но няма доказателства чии са
Снимка: БТА

Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа, каза премиерът

Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос дали е установено чии са дроновете, отговорни за инцидентите в Черно море. Премиерът участва в официалната церемония по дипломирането на абсолвентите от Факултета по дентална медицина на Медицинския университет в Пловдив.

По думите му, към момента не са открити останки от дронове. Радев поздрави българските военнослужещи за тяхната смелост и висок професионализъм, като посочи, че те са извършили щателен оглед на борда на кораба именно с цел да бъдат потърсени останки.

В отговор на въпрос за срещата си с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов премиерът каза, че тя е била по молба на госта, както е съобщил Министерският съвет.

Радев заяви още, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за цяла Европа, която продължава да плаща висока социална и икономическа цена, посочи той. Според премиера трябва да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог.

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