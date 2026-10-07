Капитан: В момента Черно море е като Ормуз

В неизвестност е десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN, който бе поразен от дронове и потъна на около 70 морски мили източно от Бяла.

Днес се очаква брифинг, на който ще бъдат дадени повече подробности за атаката и ще стане ясно дали и как ще продължи издирвателната операция в района.

Продължава възстановяването на спасените моряци от другия кораб - ABLE, който също беше поразен, но не потъна. Те са във Варна.

Тежко, но стабилно остава състоянието на индийския моряк, който е с 45% изгаряния и е настанен във Военноморската болница във Варна. Той е прекарал спокойно нощта, но лекарите продължават да се борят за живота му, предава БТВ.

Останалите 16 моряци от екипажа на ABLE са настанени в хотел, осигурен от корабособственика.

С тях предстои да приключат разпитите от „Гранична полиция“, след което ще бъде организирано отпътуването им към родните им места.

Инцидентът поставя и въпроса за евентуално замърсяване от потъналия ALFA WATAN.

Изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“ капитан Александър Калчев коментира, че Черно море е станало рискова зона за търговското корабоплаване.

По думите му през последните две години ударите по търговски кораби в Черно и Азовско море са зачестили, като над 100 плавателни съда са били поразени. Според него част от тези инциденти представляват и екологична заплаха.

„Черно море е наистина едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Ормузкия проток. Стараем се да не плаваме в Черно море. От 16 септември то е обявено за зона с висок риск“, коментира капитан Калчев. Той обясни, че потъналият кораб има гориво на борда, но евентуалният разлив зависи от начина, по който плавателният съд е легнал на морското дъно.