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Борисов предупреди за възможен недостиг на дизел и обвини кабинета "Радев" за износа на горива

Борисов предупреди за възможен недостиг на дизел и обвини кабинета "Радев" за износа на горива
БТА

Лидерът на ГЕРБ настоява за намаляване на ДДС върху горивата от 20% на 9%

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди за възможен недостиг на дизелово гориво в Европа и отправи критики към правителството на Румен Радев за премахването на забраната за износ на нефтопродукти от България. В публикация във Facebook от 10 октомври той заяви, че решението може да облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите.

Повод за реакцията му стана съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договорени доставки на руски дизел за американския и световния пазар.

Според Борисов ситуацията показва сериозността на проблемите с горивата и поставя въпроса как европейските държави ще осигурят необходимите количества при евентуално задълбочаване на кризата.

Той припомни, че на 23 септември е отменена забраната за износ на нефтопродукти от България, като обвини управляващите от "Прогресивна България" за това решение.

По думите му ограничението е имало за цел да гарантира наличието на горива за българските граждани, земеделци и транспортни компании.

"Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка", посочи Борисов в публикацията си.

Той изрази опасения, че наличните количества дизел, произведени при по-ниски цени, могат да бъдат изнесени, вместо да бъдат използвани за нуждите на вътрешния пазар.

Борисов призова гражданите, които имат възможност, да заредят автомобилите си, като предупреди за риск от затруднения с доставките. Той обвини "Прогресивна България", че с политиката си създава условия за печалби на ограничен кръг търговци.

"Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов отново защити и предложението за намаляване на ДДС върху горивата от 20% на 9% като временна мярка срещу високите цени.

Според него подобно намаление е приложимо в рамките на европейските правила, след съответната процедура пред Европейската комисия.

От своя страна министърът на икономиката Александър Пулев изрази резерви към предложението заради възможното отражение върху бюджетните приходи.

В изказването си Борисов коментира и поскъпването на стоките и услугите, като отхвърли тезата, че въвеждането на еврото е основната причина за увеличението на цените.

Според него проблемът е свързан с недостатъчния контрол върху пазара, включително при горивата.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към политическите си опоненти във връзка с твърдения за финансови нарушения, като се позова на информация от Сметната палата. Той заяви, че европейските институции са били уведомени за предполагаем опит за дискредитиране на присъединяването на България към еврозоната.

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