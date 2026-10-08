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Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата
БТА

Предлагаме и да се намали ДДС за горивата, посочи Борисов

Предлагаме незабавно с 40 евроцента на литър правителството да намали цените на горивата за българските граждани. Това заяви днес на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Той посочи, че това са направили вече Хърватия, Унгария. 

"Предлагаме и да се намали ДДС за горивата от 20 на 9 процента, докато продължава кризата в Ормузкия проток. Това значи, че от 1,66 бензинът ще стане 1,26 евро.

"Апелирам да се спре износа на нафта като най-дефицитна стока в Европа в следващите месеци, а да я пуснат на вътрешния пазар. Още повече, че тази нафта е произведена при стари цени на петрола", изтъкна лидерът на ГЕРБ. 

"Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре", каза Борисов по повод вчерашното заседание на КСНС заяви Бойко Борисов.

Апелирам г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. 

Ние трябва да си възстановим формата на структурите, да обясним на хората какво значи дясно, какво значи консервативно, каза Борисов във връзка с бъдещите действия на партия ГЕРБ.

Строили сме, грижили сме се за хората, за инфраструктурата. Строили сме църкви, джамии, каза Борисов.

Не допуснахме нелегалните мигранти, което е истинска дясна политика. Не допуснахме Истанбулската конвенция да бъде приета, изтъкна лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че във всяка голяма партия има вътрешни провокации. 

Борисов направи аналогия с протестите на учениците във Франция и посочи, че поради тази причина са подали оставка, за да не се стига до подобни кръвопролития. 

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