Новини
Търси
Подкаст
Политика

Бойко Борисов: Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати

Бойко Борисов: Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати
Снимка: БТА

Политическата класа показа, че може да се обедини, каза той за посрещането на костите на цар Самуил

Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ, запита Борисов по време на брифинг в Русе.

"В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали", обясни Борисов.

По думите му икономиката и инфлацията растат, България е станала "скъпа" за труда, а бизнесите един по един започват да напускат.

Борисов коментира и новите данъци у нас. Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадем на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има „бонус-донос“ кой крие ракия", каза той.

По думите му ГЕРБ никога не е вдигал данъци и няма да вдига данъци. Борисов припомни, че миналата година НАП, Агенция „Митници“ и МВР са събрали със 7 милиарда евро повече пари в хазната от контрабандата. "Сегашните управляващи обясняваха по време на предишната кампания, че много се крадяло. Къде са сега тези 7 милиарда евро, че да взимат още 10 милиарда евро отгоре?! При управление на ГЕРБ ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците, да не обложим туршията, ракията, компота", заяви Борисов.

По думите му управляващите в момента имат огромен медиен комфорт. "Когато при нашето управление цената на горивата се вдигна с 5 евроцента – протестираха. Сега двойно се вдигна – вие дори не го коментирате", обърна се той към журналистите. 

Лидерът на ГЕРБ бе запитан какви са очакванията му за предстоящата среща между външните министри на България и Северна Македония.

"Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго ЕК и ние не искаме, освен да се спазва договорът. Всичко е абсолютно ясно. Ние не сме врагове, а точно обратното", каза той.

Борисов коментира и вчерашната церемония по посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил.

"Няколко президенти са там - Плевнелиев, Стоянов, Първанов - това е един добър знак, също бяха Станишев, Кирил Петков, Денков. Това беше един ден, в който политическата класа показва, че ако има нещо значимо - можем да се обединим. Премиерът Радев лично ми се обади, приех и отидох", каза Борисов.

По думите му от премиера Радев е подчертано, че много правителства и дипломати са работели по процеса за връщане на тленните останки.

Войната Русия - Украйна

"Европа се тресе по няколко линии, за съжаление не виждам как ще се преодолее всичко това. Хората в Европа ги е страх от войната. Войната в Украйна не клони към приключване, става все по-ожесточена", обясни Борисов. Той припомни, че се разрушава енергетика, икономика, а в същото време Украйна има много ефективни удари по нефтената индустрия в Русия, а дефицитът на горива е видим. Той определи това като "притеснително и неприятно". "Всички сме за мир, каква да е цената е основната тема", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Ние в България, благодарение на ГЕРБ, ви спасихме от нелегалната миграция. Само България се справи. Това е вторият бич, който тормози Европа в момента", каза той. 

 

Още по темата

Гълъб Донев: Цените в България се вдигат и заради международната обстановка

Гълъб Донев: Цените в България се вдигат и заради международната обстановка

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

ВВС дължи на Столична община 1.6 млн. лева за данък сгради и такса смет

ВВС дължи на Столична община 1.6 млн. лева за данък сгради и такса смет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Гълъб Донев: Цените в България се вдигат и заради международната обстановка

Гълъб Донев: Цените в България се вдигат и заради международната обстановка

Турска военна техника и бойци ще преминат през страната ни към Румъния

Турска военна техника и бойци ще преминат през страната ни към Румъния

Водещи

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

  • Преди 6 минути
Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

  • Преди 12 минути
Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

  • Преди 14 минути
Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

  • Преди 25 минути
От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

  • Преди 34 минути
Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

  • Преди 39 минути
Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия заплаши с нови удари по Киев

  • Преди 41 минути
Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

  • Преди 50 минути
Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

  • Преди 1 час
Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

  • Преди 1 час
Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

  • Преди 1 час
Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

  • Преди 2 часа