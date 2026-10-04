Гълъб Донев: Цените в България се вдигат и заради международната обстановка

Цените в България се вдигат по много фактори, включително и заради международната обстановка. След затваряне на Ормузкия пролив, цените на газа се повишиха, това повлия на всички стоки и услуги. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ.

По думите му, "още обираме опашките от миналогодишното поскъпване след като беше решено България да бъде приета в еврозоната. "Еврото като валута не е виновно, виновно е правителството, което не успя да овладее спекулата".

"Имаме нарастване и на цената на труда, заплатите, които се повишиха м.г. Да, и ние повишихме пенсиите според Швейцарското правило", заяви финансовият министър.

Запитан докога ще растат цените в България, той обясни, че това е труден въпрос. "Всички мерки, които се предприемат, те ще дадат отражение цените да не растат толкова много", обясни той.

Относно думите на Мартин Димитров, че "кабинетът е изтеглил 19 млрд. евро - по 1 млн. евро на час", Донев каза, че това не е точно така. "Дълг се тегли, когато имаш дефицит. Дефицитът не е резултат от политиката на сегашния кабинет. Няма как да бъдат спрени политики, които касаят доходите на хората", заяви финансовият министър.

"Дълг се тегли, за да покрият плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш от плащанията", заяви Донев. Последният дълг е за гарантиране на финансовата стабилност на системата, ще бъдат разплатени и европейски проекти. "Това ще даде възможност да разплатим пенсии, заплати. Дефицитът сега е 2,8% от БВП. До края на годината ще стане 5,7% - в края на годината се плащат най-големите разходи - социални, инфраструктурни, зимно почистване на пътищата, голяма част от проектите на АПИ", каза Донев.

"Търсим нови приходоизточници и да намалим разходи. Амбицията ни е да свалим тези 3,8% дефицит от 3-годишната рамка, да ги свалим до 3%, за да приключим процедурата по свръхдефицит. Това е голяма тежест за България", обясни финансовият министър и изтъкна, че всички стъпки се докладват пред ЕК.

По думите му правителството цели да не прехвърля плащания от тази за следващата година.

За домашната ракия той обясни, че целта е домашно произведената течност да не се продава в търговски обекти.

За посрещането на тленните останки на цар Самуил в София той каза, че това е изключителен момент за българите. "Емоцията се усещаше във въздуха", каза Донев.