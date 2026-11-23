Хаджиахметович донесе победата на Лудогорец над Дунав Русе

Лудогорец победи Дунав Русе с 1:0 в Разград. Амир Хаджиахметович отбеляза единствения гол в добавеното време на първото полувреме.

Атаката за попадението започна с подаване на Сон по границата на наказателното поле. Топката стигна до Бернард Текпетей, който я заложи на Хаджиахметович, а халфът преодоля вратаря Желазовски.

Дунав Русе трябваше да смени титулярния си вратар още в 39-ата минута.

В заключителните минути Дунав притисна домакините в тяхната половина, но не стигна до изравнителен гол. Лудогорец удържа преднината си и взе трите точки.

Директор потвърди раздялата си с Левски

Досегашният маркетингов директор на Левски Виктор Викторов потвърди новината на ТАРАЛЕЖ, че напуска клуба. Той съобщи решението си с обръщение към привържениците на "сините".

Викторов уточни, че раздялата не е продиктувана от конфликт или разочарование, а от желанието му да продължи професионалното си развитие.

Ето какво написа Виктор Викторов в социалните мрежи:

"След близо четири години като част от ръководния екип на ПФК „Левски“ взех едно от най-трудните решения в живота си - да подам оставката си като маркетинг директор на клуба."

Ще последва ли Ботев Пловдив стъпките на Левски?

Днес се проведе среща между ръководството на Ботев Пловдив, Мило Борисов, Светлин Караначев, Георги Коруджиев и Красимир Петров и представители на фенски организации. Разговорът премина в позитивен тон.

Бяха обсъдени развитието на школата, спортно-техническата подготовка на отбора, финансирането и предстоящия зимен лагер.

"Канарчетата" имат възможност да изградят скаутско звено, което идва с опит от Левски. Красимир Петров, който три години беше главен скаут в столичния клуб, вече потвърди, че си тръгва от "Герена". Същото стори и Георги Коруджиев. Двамата са свързани с преминаване в Ботев, но на този етап назначенията им не са обявени официално.

Петров и Коруджиев се сбогуваха с шампионите през миналата седмица, като в прощалните си послания описаха работата си в клуба като резултат от анализи, пътувания и последователен подбор. Сред привлечените играчи от тях в Левски са Акрам Бурас, Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо.

Любомир Минчев: Никога не подценяваме противника

Селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев гарантира, че отборът подхожда сериозно към мача с Дания. Срещата е в четвъртък от 19:00 часа в София.

"Имаме три дни да се готвим за мача. За присъстващите играчи мога да кажа, че всички са здрави. Това е хубавото. Всеки е дошъл с желание, това е второто положително нещо", коментира Минчев преди първата тренировка на националите в зала "Триадица" след сбора им за двубоя.

На въпрос за предстоящото присъединяване на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър от Олимпиакос след мача им в сряда вечер в Евролигата, специалистът заяви: "Надяваме се всичко да бъде положително. Очакваме да свърши мача с Апоел, след това да пътуват за София и на следващия сезон да се включат."

Григор Димитров с лек спад, ново рекордно класиране на Иван Иванов

Григор Димитров записа лек спад в световната ранглиста по тенис. Първата ракета на България в мъжкия тенис отстъпи с едно място и вече е под №136 в класацията на АТР с актив от 422 точки.

С едно място надолу е и вторият българин в ранглистата Пьотр Нестеров. Той вече е 284-и с актив от 196 точки. Димитър Кузманов се изкачи с едно място до №368 със 139 точки.

Ново рекордно класиране записа Иван Иванов. Той прогресира с шест места и вече е №452 с актив от 101 точки.