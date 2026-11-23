Това е нов опит за заличаване на избора на хората, написаха в позиция от парламентарната група на „Да, България“ във Фейсбук профила си, във връзка с решението за прекратяване на правомощията на кмета на Варна Благомир Коцев.

„Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста, на който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал?“, питат в поста от ,,Да, България" и допълниха, че предстои съдът да се произнесе по казуса при обжалването.

Те подчертаха, че докато е бил в ареста, Благомир Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период.

,,Мотивът е използваният от Коцев отпуск в периода, през който той е бил задържан в софийския арест, подчертаха от ,,Да, България".

Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане." Прокуратурата е връщана от съда за отстраняване на пропуски в работата си по обвиненията срещу Коцев, подчертаха от „Да, България“.

Срещу Коцев и група общински съветници имаше повдигнати обвинения и заведено дело в съда, там всичко това трябва да се докаже, заяви съпредседателят на ,,Да, България" Ивайло Мирчев във Фейсбук и допълни, че до момента и Комисията за противодействие на корупцията и Общинската избирателна комисия във Варна действат като бухалка на Пеевски и Борисов.