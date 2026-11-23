Иранската певица Парасту Ахмади и четирима членове на музикалната ѝ група бяха наказани с по 74 удара с камшик, след като съдът ги призна за виновни в „нарушаване на общественото приличие чрез представяне и разпространение на неприлично и неморално съдържание онлайн“. Това съобщи иранският новинарски сайт „Емтедад“, цитиран от Ройтерс.

Освен телесното наказание, на петимата музиканти е наложена и двугодишна забрана за творческа дейност и пътувания в чужбина, посочва медията, позовавайки се на адвоката им Мостафа Нили. Засега не е ясно дали юристът ги е защитавал и по време на самия съдебен процес.

Повод за присъдата е публикуван през декември 2024 г. видеоклип в YouTube, на който Ахмади пее без задължителния хиджаб в компанията на мъже от бандата си в свещения град Кум, южно от Техеран, информира базираната в Норвегия правозащитна организация „Хенгав“.

Международни правозащитни организации и западни правителства остро осъждат бичуването, определяйки го като форма на изтезание в разрез с международното право. Техеран обаче традиционно отхвърля критиките за нарушаване на човешките права и призовава Запада да се фокусира върху собствените си проблеми, като до момента иранските власти не са коментирали случая пред Ройтерс.

Строгите изисквания за носене на забрадка от жените станаха причина за масови протести през 2022 г., избухнали след смъртта в ареста на младата кюрдка Махса Амини. Въпреки че днес правилата за облеклото все по-често се пренебрегват в Техеран и други градове, а санкциите се прилагат избирателно, случаят с Ахмади показва, че властите продължават да наказват публичните прояви на неподчинение.