Селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев гарантира, че отборът подхожда сериозно към мача с Дания. Срещата е в четвъртък от 19:00 часа в София.

"Имаме три дни да се готвим за мача. За присъстващите играчи мога да кажа, че всички са здрави. Това е хубавото. Всеки е дошъл с желание, това е второто положително нещо", коментира Минчев преди първата тренировка на националите в зала "Триадица" след сбора им за двубоя.

На въпрос за предстоящото присъединяване на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър от Олимпиакос след мача им в сряда вечер в Евролигата, специалистът заяви: "Надяваме се всичко да бъде положително. Очакваме да свърши мача с Апоел, след това да пътуват за София и на следващия сезон да се включат."

Попитан за потенциалното натрупване на умора, Минчев коментира: "Ясно е, че ще има някаква умора, но важното за мен е да са здрави, а те желание имат и това е най-важното. За умората ще гледаме в хода на мача как да реагираме. Ще преценяваме на момента."

"Не се е налагало да ги убеждавам. Преди около две седмици се видях с тях, говорихме, но не е имало нужда от убеждаваме", добави Любомир Минчев.

"Никога не подценявам противника, а момчетата са достатъчно опитни, че да подценяваме, който и да било противник. Нормално е да подходим абсолютно сериозно към всеки противник. Не знам дали ще бъда пълна залата, но се надявам - все пак най-добрият баскетболист в Европа е българин", каза още старши треньорът на националния тим, а по повод предстоящия съперник Дания, той обясни:

"Това, което мога да кажа в момента е, че имат нов треньор. Това е най-лошото, защото нямаме дори и бегла представа как са играли, когато е дошъл. Всеки треньор си има различен начин на игра, това е негативното, но каквото е - това е. Спокойствие няма. Основната задача е да победим и да си запазим предимството пред останалите отбори."

Колкото до позитивите от участието на шампиона Балкан в турнира Еврокъп, Минчев отговори: "За мен е изключително позитивно, че български отбор участва в Еврокъп. Надявам се това да бъде тенденция, защото от Лукойл Академик не бяхме имали отбор, който да играе на такова високо ниво. За мен това е пътят, по който да вдигаме стандарта така да се каже - да срещаме по-силни противници, а и играчите по този начин се развиват, като играят на по-високо ниво."