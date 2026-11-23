Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП установиха нарушения във всичките осем щанда, проверени на три коледни базара в София. Проверките са извършени вчера пред НДК, на Немския коледен базар в Градската градина и на базара в ж.к. „Младост“, съобщиха от приходната агенция.

Най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка, установено на три щанда. В два обекта сумите, отчетени от фискалното устройство, не съвпадали с наличността в касата. На един щанд не били изписани името и адресът на търговеца, на друг издавали бележки без задължителните реквизити, а на трети липсвали документи за регистрацията на фискалното устройство.

От НАП посочват, че при неиздаване на касова бележка или разминаване между отчетената сума и наличността в касата може да бъде наложена мярка за запечатване на обекта.

Клиентите могат да проверяват касовите си бележки, като сканират QR кода върху тях с приложението NRA Mobile, достъпно в App Store и Google Play.