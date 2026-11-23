Централната избирателна комисия (ЦИК) насрочи официалната церемония по връчването на удостоверенията на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев за 24 ноември. Събитието ще се проведе в Народното събрание от 14:00 часа, съобщиха от комисията.

Първоначално церемонията беше планирана за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха обявени от ЦИК за избрани за президент и вицепрезидент на България след втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември 2026 г.

Според обявените окончателни резултати кандидатпрезидентската двойка е получила 1 093 852 действителни гласа, което представлява 57,566% от подадения действителен вот.

Междувременно Кирил Вълчев, който е генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), обяви намерението си да подаде оставка от поста.

Той съобщи решението си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше разгледан проектобюджетът за 2027 г.

Вълчев уточни, че ще внесе писмено заявление до председателя на Народното събрание, към което ще приложи удостоверението за избора си за вицепрезидент.