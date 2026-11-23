„За мен е важно каква ще бъде личността, която ще изберем за главен прокурор“.

Тва заяви пред БНР новоизбраният член на Съдийската колегия на ВСС Емил Дечев. Той настоя за реална конкуренция при избора на ръководители в съдебната система и призова за поне двама кандидати за ключовите позиции.

По думите му изборът на един-единствен кандидат създава съмнения за предварително договорени назначения.

Сред приоритетите му е и изясняването на мрежите за влияние в съдебната система, свързвани със случаите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“.

Дечев се обяви против прокуратурата да бъде поставяна в изпълнителната власт и предупреди, че подобна промяна би създала още по-големи рискове за независимостта на съдебната система.

Той подчерта, че членовете на новия ВСС трябва да могат да отказват политически натиск, включително от хората, които са ги номинирали и подкрепили при избора.