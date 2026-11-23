Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино говори след загубата с 0:4 от Ливърпул. За аржетинеца това беше дебют начело на "червените дяволи". Това беше най-лошият старт на треньор начело на отбора от 100 години насам, като за последно отборът е загубил с такава разлика през октомври 1926 г. под ръководството на Лал Хилдич.

"Болезнено е, защото играхме с десетима футболисти повече от 80 минути. Поемам отговорност за това, няма проблем“, каза иронично Почетино, визирайки към нарушение на Жереми Жаке срещу Браян Мбемо, при което главният съдия не даде дузпа за Юнайтед.

„Лесно е да се сочи този и онзи, но трябва да се гледат обстоятелствата. Ние бяхме наказани сурово, а те – не. Това е истината. Имаме много работа пред себе си и трябва да я вършим отговорно“, добави той.

Попитан дали Юнайтед е в битката за оцеляване във Висшата лига, Почетино отговори: „Има още много мачове. Трябва да приемем реалността и да бъдем сплотени като отбор. Разочаровани сме, защото с червения картон плановете ни рухнаха, но видях, че момчетата са готови на битка“.