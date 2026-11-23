Дания планира да забрани използването на мобилни телефони и други лични устройства с достъп до интернет в началните и прогимназиалните училища от началото на учебната 2027 г. Предвижда се и ограничаване на достъпа до неподходящо за учебния процес онлайн съдържание, съобщи датското Министерство на образованието, цитирано от Ройтерс.

„Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Освен забраната за лични телефони мярката ще включва и филтриране на интернет съдържанието в училищните мрежи. По време на учебните часове учениците няма да имат достъп до сайтове без образователна или педагогическа стойност, включително социални мрежи, платформи за игри и онлайн магазини.

Всяка община и отделно училище ще има право самостоятелно да определя кои конкретни интернет страници да бъдат блокирани.

Дания се присъединява към групата на държавите, които предприемат ограничения за използването на смартфони в училищна среда. Нидерландия, Южна Корея и Италия вече въведоха подобни забрани заради опасения от негативното влияние на устройствата върху концентрацията и поведението на учениците.

През юни Полша и Чехия също предложиха въвеждането на ограничения за мобилните телефони в училищата.