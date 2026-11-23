Младежи излязоха на протести в близо 400 града в около 20 европейски държави, сред които Франция, Германия, Испания, Португалия, Белгия и Гърция. Демонстрациите бяха организирани под мотото „Борба за нашето бъдеще“, а участниците ги определиха като най-мащабната координирана младежка протестна акция в Европа от години.

Недоволството беше насочено към пет основни теми – милитаризацията и задължителната военна служба, недостатъчните инвестиции в образованието и социалната сфера, ситуацията в Палестина, климатичните промени и необходимостта от радикална промяна на съществуващия обществен модел.

В ефира на „Твоят ден“ Стефан Манов от асоциация „Френско-български форум“ коментира, че във Франция протестните прояви този път са били значително по-малобройни. Според него обаче те са само част от по-широкото обществено недоволство в страната.

Манов отбеляза, че младите хора все по-трудно намират основания за оптимизъм относно собственото си икономическо бъдеще и перспективите пред околната среда.

По думите му ценностите, върху които беше изградена европейската идея – интеграцията, общите политики, силната Европа, социалната солидарност и демократичните принципи – не са успели да предпазят континента от задълбочаващите се икономически проблеми.

Като сериозни предизвикателства той посочи деиндустриализацията и последиците от глобализацията, която според него е допринесла за обедняването на значителни обществени групи.

„Имаме усещане за криза не на демократичния модел, а на конструкцията, която бяхме избрали да ни защитава от предизвикателствата на променящия се свят“, заяви Манов.

Той обърна внимание и на допълнителното напрежение, породено от войните в Украйна и Ивицата Газа, които също оказват влияние върху нагласите на младите европейци.