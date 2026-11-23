Нова възможност за изследване на болестта на Алцхаймер достига до клиничната практика в САЩ, след като Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри специализирано средство за образна диагностика. То позволява на лекарите да наблюдават натрупванията на тау протеин, свързан с развитието на заболяването.

За това съобщава Медицинският факултет на Университета на Уисконсин, чиито изследователи са участвали в проучванията, подкрепили регулаторното одобрение.

Диагностичното средство, известно като MK-6240 и предлагано под търговското наименование TAUKLARIFY, се използва при позитронно-емисионна томография (PET). Чрез него специалистите могат да получат информация за патологичните изменения в мозъка на живи пациенти.

Натрупването на тау протеин, заедно с образуването на бета-амилоидни плаки, е сред характерните изменения, свързани с болестта на Алцхаймер.

В миналото окончателното установяване на тези патологични промени е било възможно чрез изследване на мозъчната тъкан след смъртта. Развитието на образната диагностика постепенно позволява част от тях да бъдат наблюдавани още приживе.

Изследователите от Университета на Уисконсин са извършили над 2200 сканирания с новото средство при приблизително 800–900 доброволци и пациенти.

В проучване от 2020 г., обхванало 167 доброволци, учените установяват връзка между повишените нива на тау и бета-амилоид и влошаването на паметта, мисленето и способността за учене.

Новият диагностичен подход може да подпомогне по-точното определяне на стадия на заболяването и вземането на решения за лечението.

Технологията има значение и за клиничните изпитвания на експериментални терапии, насочени срещу тау протеина. Чрез образните изследвания учените могат да проследяват дали дадено лечение въздейства върху процесите, към които е насочено.

Одобрението не означава, че е открито лечение за болестта на Алцхаймер. Става въпрос за диагностично средство, а не за лекарство.

Към момента не е обявена дата за търговското му пускане на пазара. Университетската здравна система в Уисконсин вече подготвя условия за въвеждането му в специализирани клиники за нарушения на паметта.