През зимните месеци, когато слънчевите часове намаляват, а прекарваме повече време на закрито, осигуряването на достатъчно витамин D се превръща в предизвикателство. За разлика от повечето витамини, които си набавяме основно чрез храната, витамин D се произвежда в кожата под въздействието на слънчевата светлина. Затова през студения сезон рискът от недостатъчни нива се увеличава.

За образуването му са необходими ултравиолетови лъчи от тип B (UVB). През зимата слънцето се намира по-ниско над хоризонта, а лъчите му преминават през по-дебел слой от атмосферата. Това намалява количеството UVB лъчи, достигащи до земната повърхност. Към тези фактори се добавят по-кратките дни, по-плътното облекло и по-продължителният престой на закрито. В резултат кожата може да произвежда значително по-малко витамин D.

Затова не е достатъчно да разчитаме единствено на слънчевата светлина през зимата. Храненето, а при необходимост и приемът на добавки, също имат значение.

Каква е ролята на витамин D за организма?

Витамин D има няколко важни функции, като една от основните е да подпомага усвояването на калций и фосфор. Тези минерали са необходими за поддържането на здрави кости и зъби, както и за нормалната работа на мускулите. Витаминът участва и в процесите, свързани с функционирането на имунната система.

Продължителният недостиг може да има сериозни последици за здравето. При децата тежкият дефицит е свързан с развитието на рахит - заболяване, което нарушава правилното изграждане и укрепване на костите. При възрастните недостатъчните количества могат да доведат до остеомалация - състояние, при което костите омекват и стават по-податливи на болка и увреждания.

Кои храни съдържат витамин D?

Хранителните източници на витамин D са сравнително ограничени, което затруднява набавянето на необходимите количества само чрез менюто. Сред най-богатите естествени източници са мазните риби като сьомга, скумрия, сардини, пъстърва и херинга.

По-малки количества се съдържат в яйчните жълтъци, червеното месо и черния дроб. Витамин D може да бъде добавен и към определени хранителни продукти, включително някои зърнени закуски и мазнини за мазане.

Кой е изложен на по-висок риск от недостиг?

Недостатъчните нива на витамин D не са проблем само през зимата. Някои групи хора са по-уязвими през цялата година, особено когато прекарват малко време на открито или кожата им рядко е изложена на слънчева светлина.

Към тях спадат:

Възрастните хора , при които способността на кожата да произвежда витамин D намалява.

Хората, които рядко излизат навън или прекарват по-голямата част от деня на закрито.

Хората с по-тъмна кожа , тъй като по-високото съдържание на меланин намалява производството на витамин D под въздействието на UVB лъчите .

Хората, които обичайно носят дрехи, покриващи по-голямата част от кожата им.

При тези групи рискът от недостатъчни количества може да се запази и през топлите месеци.

Може ли да се прекали с приема на витамин D?

Въпреки ползите му, прекомерният прием на витамин D крие рискове. Тъй като витаминът е мастноразтворим, той се натрупва в организма, вместо излишните количества да се отделят лесно. Продължителният прием на високи дози може да доведе до прекомерно повишаване на калция в кръвта, което да увреди бъбреците и сърцето.

Затова не е препоръчително да се приемат количества над препоръчителните без консултация с лекар.

При съмнение за дефицит може да бъде назначено кръвно изследване, което измерва нивата на 25-хидроксивитамин D - основният показател за оценка на запасите от витамина в организма.

Зимата не означава непременно недостиг на витамин D, но по-ограниченото излагане на слънчева светлина прави набавянето му по-трудно. Разнообразното хранене, вниманието към рисковите фактори и разумният подход към хранителните добавки са важни за поддържането на нормалните му нива през студените месеци.