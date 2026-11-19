Лекари от областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново спасиха 11-годишно дете, задавило се с голямо парче месо, пише „Фокус“.

Детето е прието в лечебното заведение в понеделник вечерта. При незабавния преглед специализантът в Гастроентерологичното отделение д-р Алекс Дачовски установява, че то не може да преглъща нито течности, нито храна, а състоянието му постепенно се влошава.

Веднага е сформиран медицински екип, който предприема ендоскопско отстраняване на чуждото тяло.

„Ендоскопската екстракция беше извършена под анестезия, като по време на интервенцията се установи, че става въпрос за голямо парче месо, което беше заседнало в хранопровода. То беше започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата“, обясни началникът на Гастроентерологичното отделение д-р Илко Костурков.

Възможността интервенцията да бъде извършена на място във великотърновската болница се оказва от ключово значение за състоянието на детето.

Евентуалното забавяне заради транспортиране до друго лечебно заведение в София е можело да доведе до тежки усложнения, включително масивен кръвоизлив.

„Цялата процедура ни отне по-малко от 10 минути, а резултатът е изключително важен. Рискът, който възниква при по-продължителния престой на тези чужди тела в хранопровода, е т.нар. разкъсване на слоевете на хранопровода. Това крие риск от много масивни кръвоизливи. Това състояние може да бъде животозастрашаващо“, подчерта д-р Костурков.

Благодарение на бързата реакция на медицинския екип тежките усложнения са предотвратени.

След кратък престой в Педиатричното отделение на болницата 11-годишното дете вече е изписано.