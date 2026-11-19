Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Атанас Дечев, привлечен като обвиняем за помагачество по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

С решението си магистратите потвърждават определението на Окръжния съд в Пловдив. Така Дечев остава в ареста, докато разследването продължава.

Атанас Дечев беше задържан на 11 ноември край дома си в Пазарджик.

Според прокуратурата той е подпомагал логистично Славчо Мегеров, сочен от обвинението за физически извършител на убийството. Разследващите приемат, че Дечев не е извършителят на самото престъпление, но действията му са били свързани с подпомагането на Мегеров.

На този етап обвинението е за помагачество, а не за пряко извършителство. Предстои в хода на разследването да бъдат изяснени всички обстоятелства около ролята на двамата и връзката им с убийството.

Делото за мярката за неотклонение се проведе при закрити врата. Искането е било направено от защитника на Дечев, който е посочил необходимостта да не бъдат разгласявани факти и обстоятелства от личния живот на хора, свързани с производството.

Това означава, че част от обсъжданите от съда материали и аргументи не са публично достъпни. Апелативният съд след разглеждане на материалите по делото е преценил, че към настоящия момент няма основание Дечев да бъде освободен или да му бъде определена по-лека мярка.

Разследването по случая продължава, като предстои прокуратурата и разследващите органи да събират допълнителни доказателства за обстоятелствата около убийството и за конкретната роля на обвиняемия.