Футболната федерация на Еквадор наказа Джон Перласа с лишаване от състезателни права за осем години, след като той хвърли камък, който удари помощник-съдия по време на мач от трета лига през миналия месец.

Инцидентът се случи през 96-ата минута на двубоя между отбора на Перласа, Клуб Сиудад де Яндсаса и Клуб Рио Агуарико, на 17 октомври. Срещата беше прекратена, след като помощник-реферът Ленин Джовани Охеда Нунес беше ударен.

"Той получи сериозни наранявания, които изискваха операция и 60-дневен период на възстановяване. Дисциплинарната комисия установи, че футболистът е отговорен за физическа агресия срещу длъжностно лице на мача и го отстрани за осем години от всякаква футболна дейност, до 19 октомври 2034 година", се казва в официално изявление на ФЕФ.

От централата ще поискат от ФИФА да удължи това наказание. Играчyт ще бъде глобен с две хиляди долара и допълнителни 4369,73 долара за покриване на медицинските разходи на помощник-арбитъра.

В официално изявление, публикувано на 20 октомври, от Яндсаса се извиниха на съдийския екип и феновете след инцидента.