70 хиляди дози противогрипни ваксини за свободния пазар вече са в България, но все още не са налични в аптечната мрежа. Първоначално обявеният срок за доставката им беше между 9 и 13 ноември, но към 19 ноември хората все още не могат да се имунизират с тях.

"Очаква се ваксините да бъдат в аптеките до 2-3 дни". Това съобщи пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. По думите му забавянето се дължи на процедурата по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до седем дни.

„За съжаление, още не. Предполагам, до 2-3 дни ще бъдат в аптеките. Има процедура по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до 7 дни“.

Интересът към ваксините е голям, но очакваните количества няма да бъдат достатъчни, за да задоволят търсенето. Затова аптеките не съставят предварителни списъци с желаещи, за да не създават очаквания, които няма да могат да изпълнят.

„Имаме запитвания отвсякъде, но ваксините, които очакваме да дойдат, са много малко. Така че не правим списъци, за да не разочароваме хората“, посочи председателят на асоциацията.

Освен първите 70 хиляди дози се очакват още 30 хиляди, които трябва да пристигнат след около седмица. Така общото количество за свободния пазар ще достигне приблизително 100 хиляди ваксини. Според Костов обаче са необходими поне още 80 хиляди дози, за да бъде удовлетворено търсенето.

„Всъщност сега ще бъдат около 100 хиляди, защото очакваме още 30 след около седмица. Те са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 80 хиляди дози, горе-долу, за да задоволим търсенето“.

За сравнение, през миналата година за свободния пазар са били осигурени около 180 хиляди дози, като всички са били изкупени. По предварителни оценки тази година на една аптека ще се паднат средно между 15 и 20 ваксини.

Недостигът се съчетава и със значително забавяне на доставките. Миналата година ваксините за свободния пазар са пристигнали още в началото на октомври. Костов подчерта, че подобно закъснение не е имало през последните години. Особено притеснителна е ситуацията за хората от рисковите групи, сред които има голям интерес към имунизацията.

„Има доста хора, които са в рискови категории. Имат болни в семейството, те самите са болни, страхуват се от такава грипна инфекция. Имат съвсем сериозно основание да се ваксинират“.

От представителството на производителя за България обясниха пред БНТ, че 13 ноември не е бил окончателен срок за доставка, а ориентировъчна дата в рамките на съответната седмица. Точният момент зависи и от организацията на транспорта, като е възможно ваксините да пристигнат в рамките на няколко дни около предварително обявената дата.