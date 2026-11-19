Търсенето на принадлежност, желанието за признание и липсата на достатъчно внимание в семейството са сред причините непълнолетни да попадат под влиянието на организации, проповядващи омраза и насилие. Това обясни психиатърът д-р Веселин Герев пред bTV по повод разкритата в Пловдив расистка структура, самоопределяща се като "Ку-клукс-клан".

По случая са привлечени като обвиняеми общо 11 души, сред които четирима непълнолетни на 16 и 17 години. Според разследващите организацията е действала на територията на Пловдив и региона повече от година и половина.

Д-р Герев определи участието на деца в подобни структури като един от най-тревожните аспекти на случая.

"За мен по-големият проблем е, че в тази организация отново членуват непълнолетни. Най-вероятно в хода на следствените действия ще се установи, че има още такива", коментира психиатърът.

Според него юношеството е период, в който младите хора имат особено силна потребност да бъдат забелязвани, одобрявани и приемани от околните. Когато не получават достатъчно внимание у дома или не намират възможност за изява в училище, те могат да потърсят признание в други групи.

"В тази възраст, в юношеството, децата първо търсят себеизява, търсят някакво утвърждаване, търсят някакво одобрение, поощрение", обясни д-р Герев.

Психиатърът предупреди, че организаторите на подобни групи могат да използват тази потребност, за да манипулират подрастващите. По думите му внушението, че участват в значима и общественополезна дейност, съчетано с усещането за секретност, може да направи подобни организации привлекателни за част от младежите.

"Това, че нещо е извън закона, че нещо се прави подмолно, че е секретно, че е тайно, също създава у подрастващите едно усещане за голяма значимост", посочи той.

Герев предупреди, че чрез подобни механизми непълнолетни могат да бъдат подтикнати и към извършване на престъпления.

Особено внимание той обърна на ролята на родителите, които в стремежа си да осигурят материалното благополучие на децата понякога пренебрегват емоционалните им потребности.

"В опита си да осигурят материалното те пропускат емоционалното и психичното. То е водещо в случая", заяви психиатърът.

По думите му липсата на пълноценно общуване между родители и деца може да остави младите хора по-уязвими към външно влияние, особено когато търсят подкрепа и чувство за принадлежност.

Социалните мрежи също имат роля за разпространението на подобни идеологии, смята д-р Герев. Според него онлайн пространството улеснява контактите между хора с крайни възгледи и склонност към агресия.

"В мрежите се прави един вид промоция на агресията", посочи той, като обясни, че по този начин хора със сходни нагласи могат по-лесно да установят контакт и да се организират.

Разкритата структура е вторият подобен случай в Пловдив в рамките на няколко месеца. По-рано разследващите разкриха организацията "Кръв и чест" покрай разследването на убийството на Младежкия хълм.