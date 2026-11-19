Владислав Панев: Правителството налива инфлацията с бензин в огъня
С Бюджет 2027 на управляващите неминуемо ще се стигне до рецесия и обедняване, смята депутатът
Правителството налива инфлацията с бензин в огъня, заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев пред БНТ.
По думите му с Бюджет 2027 на управляващите неминуемо ще се стигне до рецесия и обедняване, а двигателят на държавата не работи.
Панев каза, че много реформи на управляващите са непопулярни и ще предизвикат с протести.
"Когато "Прогресивна България" разполага с мнозинство, не трябва да се страхува да прави реформи, а се вижда точно страх", смята Панев.
Според него Бюджет 2027 трябва да бъде пренаписан.
Панев е на мнение, че един от големите рискове през бюджета е намаляване на стокообмена и икономическа криза.
Владислав Панев коментира още, че ДБ продължава да настоява за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова заради поредните атаки с дронове в Черно море.