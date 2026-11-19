Парите за културата няма да бъдат от пусто в празно, каза министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ.

Според него оценяването на проектите в сферата на културата трябва да се промени.

Той смята, че в Бюджет 2027 ще има възможност за дофинансиране на културата и изправяне на някои кривини.

Проектобюджетът на Министерството на културата (МК) за 2027 г. е в размер на 307 024 800 евро. Това е увеличение с 37 973 100 евро или с малко над 14 процента спрямо 2026 г., заяви по-рано тази седмица министърът на културата.

"Има още време да се положат всички усилия за повече пари за културата преди да е хлопнало мандалото", каза днес Милошев.

Според него финансирането на културата не е бизнес начинание, а държавна задача.

Евтим Милошев каза още, че през годините културата е била един от най-недофинансираните сектори.

"Очакването не трябва да бъде само "дайте пари", а да се промени всичко по отношение на стандартите. Виждам процесите и това, което ми прави впечатление е, че има читалища, които получават близо 1 млн. евро на година, а други читалища, които не получават и стотинка", коментира министърът.