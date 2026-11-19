Сдружение "Сини сърца" организира среща на отбора на Левски, който през 2006 влезе в групите на Шампионска лига. На всички от онзи състав са били раздадени плакети и подаръци.

ТАРАЛЕЖ се свърза с треньора на тима от "Синята приказка" Станимир Стоилов, който разкри, че той и Цанко Цветанов не са получили покани за събитието.

Ето какво написаха от "Сини сърца" за събитието:

„Сякаш беше вчера…

За нас беше чест и привилегия да посрещнем отбора, който през 2006 година изведе Левски до групите на Шампионска лига.

Двадесет години по-късно отново преживяхме емоцията от онези незабравими вечери. С персонални плакети и наградни знаци изразихме признателността си към този отбор и неговия принос към историята на Левски.

В навечерието на предстоящите мачове гледаме напред с вяра в днешния ни шампионски отбор и надежда за нови успехи. Нека ни очакват още мигове, които ще помним и след двадесет години!

Само Левски!“.