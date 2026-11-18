Билетите за домакинството на Левски срещу Локомотив София ще бъдат пуснати в продажба в четвъртък, 19 ноември, от 10:00 часа. Двубоят от 15-ия кръг на Първа лига е на 22 ноември, неделя, от 15:30 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Привържениците ще могат да купуват пропуски на касата пред сектор А, в мрежата на Eventim и онлайн. Продажбата ще продължи до изчерпване на наличните места, съобщиха от клуба.

За закупуване ще бъдат достъпни и местата, освободени от притежатели на абонаментни карти чрез приложението “Моето Място”. Това дава възможност на други фенове да ги използват за столичното дерби.

Децата до 7 години включително ще влизат безплатно, но няма да имат право на отделно седящо място на стадиона.