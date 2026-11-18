Катастрофа затруднява движението на надлеза за пазарджишкото село Главиница. Един от участвалите шофьори е пострадал и е откаран с линейка за медицински преглед, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Пробата за алкохол на пострадалия водач, направена на място, е отчела 1,92 промила. Автомобилите, участвали в произшествието, заемат едната пътна лента.

Трафикът в двете посоки се пропуска последователно през свободната лента. Първоначално на място са изпратени два екипа на “Пътна полиция” и Районното управление в Пазарджик.

Заради засиления автомобилен поток полицейските екипи са увеличени на четири, за да регулират движението в района.