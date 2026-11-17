Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главен път I-1 София - Кулата в района на Благоевград. Временно трафикът се осъществява само в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от БТА.

По първоначална информация при инцидента е пострадал един от участниците, който се е оплакал от болки в гърдите. Това са съобщили от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Движението в участъка се регулира от служители на пътната полиция.

Към момента няма допълнителна информация за обстоятелствата, довели до катастрофата, както и за състоянието на пострадалия.

Не се съобщава и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение по пътя.