Българският национален отбор е близо до изпадане от Топ 100 в ранглистата на ФИФА за първи път в историята си. „Лъвовете" се смъкнаха с три позиции до №93 след загубите от Исландия (0:5) и Естония (1:2) в Лигата на нациите. Замбия, Тайланд и Палестина са последните три отбора, които ни изпревариха.

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Селекцията на Атанас Рибарски има актив от 1247.37 точки. Ако се задълбочи негативната тенденция, на следващите европейски квалификации има риск българският тим да изпадне извън Топ 100. В момента има много малка разлика между нашия отбора и тези над него в първата стотица. Това са Беларус, Китай, Бахрейн, Гватемала, Виетнам, Таджикистан и Мозамбик.

Интересно е, че все още зад нас в ранглистата на ФИФА са отборите на Люксембург (103) и Естония (116), които бяха в нашата група на Лигата на нациите. Победителят в потока Исландия е на 71-во място.

На 6 декември в Белфаст ще бъде теглен жребият за европейските квалификации, а България ще бъде в четвърта урна. Евро 2028 ще се проведе от 9 юни до 9 юли, като страните домакини са Англия, Уелс, Шотландия и Ирландия. Мачовете от груповата фаза ще се проведат между март и ноември 2027 година, а плейофите са насрочени за март 2028.