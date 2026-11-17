Христо Стоичков публикува пост в социалните мрежи по повод 33 години от великата вечер на „Парк де Пренс". Тогава България побеждава Франция с 2:1 насред Париж и се класира за световното първенство през 1994 година за сметка на французите.

Екипи на Стоичков, Лечков и Бербатов оживяват на изложба в София

Ето какво написа Камата в социалните мрежи:

„Стартът на нашата невероятна приказка навърши Христова възраст! Да, изминаха 33 години от онази магическа вечер на „Парк де Пренс“! Малцина вярваха в нас, но ние всички бяхме убедени, че ще бием Франция! Искрено вярвам, че такива приказни нощи отново ще има и българският футбол ще намери светлината в тунела! Играчите ни трябва да си повярват, а не да мислят, че сме аутсайдери във всеки мач!", пише Стоичков, който изгледа на живо катастрофалната загуба от Ислания с 0:5 в Пловдив, заедно с президента на БФС Георги Иванов - Гонзо.

Споменът от онзи гол на Емил Костадинов е особено болезнен на фона на сегашното състояние на националния отбор. Преди 33 години подчинихме Франция с 2:1, а само преди часове загубихме със същия резултат от Естония.