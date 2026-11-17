Локомотив София вече работи активно по зимната селекция. Това потвърди собственикът на клуба Веселин Стоянов. "Железничарите" искат да се подсилят с трима или четирима нови.

Освен това той потвърди новината на ТАРАЛЕЖ, че вратарят Александър Любенов е с контузия и ще отсъства дълго време.

"Работи се върху селекцията усилено. Мислим поне трима да привлечем, а може би и четирима. Александър Любенов се контузи и е възможно да вземем и още един вратар. Най-вече, за да има конкуренция. Сашо ще отсъства до март или април", коментира Стоянов.

"Ще бъдем в Анталия за зимна подготовка. Там бяхме и миналата година. На футболистите много им е харесало тогава и проявиха желание отново да се подготвят там. Ние, съответно, се съгласихме. Удовлетворихме тяхното желание. Дай Боже, сега да има ефект", каза още той пред "Мач Телеграф".