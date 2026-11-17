Трима от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив остават в ареста. Апелативният съд е потвърдил мерките им за неотклонение с окончателно определение, съобщава "24 часа".

Става въпрос за 17-годишно момиче от Стара Загора, което поканило жертвата на среща, и двама младежи от Пловдив на 14 и 15 години.

Георги Кузев беше пребит до смърт на 4 август, след като момичето го примамило на Младежкия хълм, представяйки се за 15-годишна. Според разследването тя обяснила на приятелите си, че ще залавят педофили.

По информация на "24 часа" групата нанесла множество удари по тялото и главата на мъжа, въпреки молбите му да спрат. Нападателите гасили цигари в главата му, обръснали веждите му и се снимали с него.

След побоя младежите взели чантата на Кузев, а с намерените в нея 30 евро си купили дюнери.

Пострадалият успял да тръгне надолу по хълма, където срещнал човек, който му оказал помощ. Въпреки това няколко часа по-късно починал в болница.

Първоначално по случая бяха задържани петима непълнолетни, а впоследствие още трима. Според изданието всички твърдят пред разследващите, че са нанесли само леки удари по крайниците на жертвата.

На част от обвиняемите са повдигнати допълнителни обвинения за грабеж и унищожаване на личната карта на Кузев.

Съдът е отказал освобождаването на последните трима обвиняеми заради опасност да извършат друго престъпление.

Съдебно-психиатричните и психологическите експертизи на осемте непълнолетни все още не са готови. Разследването продължава.