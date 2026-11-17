Полицията във Варна залови 14-годишен младеж, който дрифтирал с лек автомобил по централен булевард в града.

В колата с него са пътували още три деца – две непълнолетни и едно малолетно.

Случаят е от вчера, съобщиха от ОДМВР – Варна.

По време на контрол по пътищата служители на полицията в града са забелязали автомобила, извършващ опасни маневри тип „дрифт“. Униформените незабавно спрели колата за проверка, предава БТВ.

При проверката станало ясно, че зад волана е едва 14-годишен младеж, който няма право да управлява моторно превозно средство.

Полицаите предприели незабавни действия, като в присъствието на родител на момчето били съставени три акта за установени административни нарушения.

Случаят отново поставя въпроса за отговорността на възрастните и контрола върху достъпа на деца до автомобили, както и за рисковете от опасното шофиране, което може да застраши живота не само на водача и пътниците, но и на останалите участници в движението.