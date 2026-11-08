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22-ма пияни и седем дрогирани шофьори залови полицията за ден

22-ма пияни и седем дрогирани шофьори залови полицията за ден
БТА

При специализирана акция на МВР са проверени над 14 400 автомобила и са установени близо 4000 нарушения

Общо 22-ма водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, и седем, шофирали под въздействието на наркотични вещества, са установени през последното денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 14 439 моторни превозни средства, както и 17 988 водачи и пътници.

За установените нарушения са съставени 3692 фиша и 272 акта.

От заловените 22-ма шофьори, употребили алкохол, 10 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 промила. Един водач е отказал проверка за алкохол.

Седем души са установени да управляват автомобили под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, а други трима са отказали тестване.

От МВР уточняват, че основен акцент в операцията е недопускането на управление на автомобили след употреба на алкохол и наркотици, както и установяването на неправоспособни водачи.

Проверките са част от засиления контрол на пътната полиция за ограничаване на нарушенията и повишаване на безопасността на движението.

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