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Сан Антонио Спърс лети с осма поредна победа в НБА

Сан Антонио Спърс лети с осма поредна победа в НБА
БТА

Виктор Уембаняма отново над всички с 29 точки за „шпорите"

Виктор Уембаняма отбеляза 29 точки и овладя 7 борби, преди той и останалите четирима титуляри на Сан Антонио Спърс да прекарат цялата четвърта част на пейката. Това помогна на „шпорите" да победят домакините от Портланд Трейл Блейзърс със 125:103. За Сан Антонио това бе осми пореден успех, с който тимът от Тексас се изравни на върха в Западната конференция на НБА с Оклахома Сити Тъндър.

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Никола Йокич записа 19 точки, 13 борби и 8 асистенции, помагайки на Денвър да победи Индиана със 114:102. Камерън Джонсън отбеляза 18 точки (най-доброто му постижение за сезона), а Джамал Мъри добави 16, радвайки феновете в 35-ия мач от НБА в Мексико. Спенсър Джоунс допринесе с 13 точки и 6 борби в дебюта си през кампанията, след като преди това бе извън игра заради контузия в бедрото.

Джейлън Брънсън записа 31 точки и 9 асистенции, а Карл-Антъни Таунс добави 29 точки и 13 борби при победата на гостуващия Ню Йорк Никс над Кливланд със 109:97.

Брънсън отбеляза 18 поредни точки за Никс във втората четвърт, а отборът му за първи път през сезона премина границата от 50% успеваемост (повече победи от загуби). Носителят на приза за най-полезен играч (MVP) във финалите на НБА реализира три тройки и овладя шест борби за 34 силни минути на терена.

Ето и останалите резултати:

Индиана - Денвър – 102:114
Атланта - Бруклин – 124:121
Кливланд - Ню Йорк Никс – 97:109
Оклахома - Вашингтон – 114:75
Голдън Стейт – Орландо – 126:119 след продължение
Финикс - Хюстън – 102:99
Портланд - Сан Антонио – 103:125

 

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