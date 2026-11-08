Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

Израел не е приключил с Иран, обяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес. По думите му Техеран си е поставил за цел да разполага с ядрено оръжие.

Иран традиционно отхвърля твърденията, че разработва ядрено оръжие.

„Що се отнася до Иран, мисията все още не е приключила. Иран се опитва да поднови усилията си да се сдобие с ядрено оръжие – наред с други сериозни действия, които създават реална опасност за държавата Израел“, заяви Кац по време на държавна церемония в Йерусалим.

По думите му Тел Авив е по-решителен от всякога да води проактивна и офанзивна политика, за да неутрализира заплахите преди те да са се проявили.

Той отправи и директно предупреждение към ливанската групировка „Хизбула“, че ще понесе опустошителен удар и загуба на територии, ако се включи в евентуална иранска атака срещу Израел.

Кац подчерта, че на фона на тези мащабни предизвикателства пред националната сигурност, израелското общество и политически сили трябва да демонстрират пълно единство.