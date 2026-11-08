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Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА
БТА

Голдън Стейт Уориърс записа седма поредна победа в лигата

Стеф Къри вкара 19 от всичките си 41 точки през последната четвърт и продължението, за да изведе Голдън Стейт Уориърс до домакинската победа със 126:119 над Орланджо Меджик.

Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки

Това беше седми пореден успех за „воините“ в НБА, а 38-годишният Къри записа 77-ия си двубой в Лигата с поне 40 точки. Той се изравни с легендата Оскар Робъртсън на осмото място във вечната ранглиста по този показател. Още два такива мача го делят от шестата позиция, която в момента се поделя от ЛеБрон Джеймс и Алън Айвърсън. Убедителен лидер е Уилт Чембърлейн с 271, следван от Майкъл Джордан със 173.

Още по-впечатляващо е, че Къри бележи поне 40 точки за 16-и път, откакто навърши 35-годишна възраст. По този показател той вече е пред ЛеБрон Джеймс (15) и Майкъл Джордан (12). Така гардът затвърждава изумителното си спортно дълголетие на най-високо ниво.

Новобранецът Яксел Лендеборг добави 23 точки за успеха на Голдън Стейт. Франц Вагнер завърши с 30 точки и 11 асистенции за Орландо, а съотборникът му Уендъл Картър също направи дабъл-дабъл – 19 точки и 11 борби. За „магьосниците“ това беше четвърта поредна загуба в НБА.

 

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