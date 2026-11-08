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Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област
АП/БТА

Още толкова хора са ранени

Петима цивилни загинаха при руски обстрел в украинската Донецка област през изминалото денонощие, предаде Укринформ, като се позова на официално изявление в Телеграм на началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

„На 7 ноември руснаците убиха петима жители на Донецка област. Трима души загинаха в Краматорск, по един – в Биленке и в Дружкивка“, информира Филашкин.

По думите му още петима граждани са получили различни наранявания в рамките на отминалите 24 часа. Пораженията в региона са нанесени в резултат на интензивни удари, включително с използването на бойни дронове и авиационни бомби.

Поради усложнената ситуация със сигурността и непрекъснатите атаки в по-голямата част от Донецка област е в сила удължен 19-часов полицейски час.

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