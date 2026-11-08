Маркус Гиздол избра футболистите за битката с Левски

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното издание на вечното дерби срещу Левски. Двубоят от 13-ия кръг на Първа лига започва в 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Сред избраниците на Маркус Гиздол е и Жоел Цварц, който се завърна в игра след контузия при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

Групата на ЦСКА:

21.Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой и 10. Жоел Цварц.