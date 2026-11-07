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ЦСКА с важна информация за феновете

ЦСКА с важна информация за феновете
БТА

"Червените" местят пункта за фен регистрация

ЦСКА мести пункта си за фен регистрация. До момента той се намираше пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски".

"Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион "Българска армия". Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона. Във връзка с преместването пунктът няма да работи на 8 и 9 ноември (неделя и понеделник). От вторник, 10 ноември, ще можете да ни откриете на новото място с обичайното работно време - от 8:00 до 19:30 часа", заявиха от ЦСКА в официалната си страница във Фейсбук.

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