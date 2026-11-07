Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА
БТА

Санкцията на "сините" е по-солена

УЕФА наложи нова глоба на Левски. Този път санкцията е на стойност 13 500 евро след домакинството на Залцбург от първия кръг на основната фаза на Лига Европа

"Сините" са глобени с 12 000 евро за използване на лазер, а останалата сума е за пиротехника. 

Левски получава глоба след мач с всеки един от съперниците си до момента. Санкции имаше след двубоите с Борац Баня Лука, Университатя Крайова, Кайрат и АЕК Атина. 

ЦСКА е глобен с 4500 евро след домакинството си на Монако заради "хвърлени предмети". 

Още по темата

Феновете на ЦСКА с шествие за дербито с Левски

Феновете на ЦСКА с шествие за дербито с Левски

Викторио Павлов пред ТАРАЛЕЖ: Ако Левски наложи стила си, ЦСКА трудно ще им се противопостави

Викторио Павлов пред ТАРАЛЕЖ: Ако Левски наложи стила си, ЦСКА трудно ще им се противопостави

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Водещи

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

  • Току-що
Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

  • Преди 6 минути
Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

  • Преди 11 минути
Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

  • Преди 21 минути
Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

  • Преди 34 минути
Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

  • Преди 38 минути
България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

  • Преди 51 минути
Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

  • Преди 59 минути
Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

  • Преди 1 час
Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

  • Преди 1 час
Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

  • Преди 1 час
Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

  • Преди 2 часа
След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

  • Преди 2 часа
Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

  • Преди 2 часа
Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

  • Преди 2 часа