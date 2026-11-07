Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

УЕФА наложи нова глоба на Левски. Този път санкцията е на стойност 13 500 евро след домакинството на Залцбург от първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Сините" са глобени с 12 000 евро за използване на лазер, а останалата сума е за пиротехника.

Левски получава глоба след мач с всеки един от съперниците си до момента. Санкции имаше след двубоите с Борац Баня Лука, Университатя Крайова, Кайрат и АЕК Атина.

ЦСКА е глобен с 4500 евро след домакинството си на Монако заради "хвърлени предмети".