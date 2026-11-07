Новини
Търси
Подкаст
Свят

След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия
БНТ

Проверяват предполагаема измама със средства за модернизацията на системите за безопасност по високоскоростната линия Мадрид–Севиля, където на 28 октомври стана тежка влакова катастрофа

Европейската прокуратура започна разследване за предполагаема измама с европейски средства, предназначени за модернизацията на високоскоростната железопътна линия Мадрид-Севиля в Испания. Проверката се провежда дни след тежката влакова катастрофа край Толедо, при която загинаха 74 души, съобщава БТА.

Разследването обхваща финансирането за обновяване на системите за безопасност, сигнализация и комуникации по железопътното трасе.

Оперативни действия се извършват в три испански институции - Администрацията за железопътна инфраструктура (ADIF), Държавната агенция за безопасност на железопътния транспорт (AESF) и Сметната палата на Испания.

От Европейската прокуратура уточняват, че производството е започнало след самосезиране на институцията и се осъществява с подкрепата на Централната оперативна единица на испанската Гражданска гвардия (UCO).

Разследването е свързано с възможни нарушения при използването на европейско финансиране, отпуснато за подобряване на железопътната инфраструктура и системите за сигурност.

На 28 октомври 2026 г. по същата високоскоростна линия, в близост до гара Урда в провинция Толедо, стана тежка влакова катастрофа. По последни данни, цитирани в публикацията, броят на загиналите е достигнал 74 души.

Към момента няма потвърдена причинно-следствена връзка между предполагаемите финансови нарушения и железопътната катастрофа. Европейската прокуратура не е обявила заключения относно причините за трагедията.

От институцията посочват, че информацията за разследването се оповестява извънредно заради значителния обществен интерес към случая.

На този етап няма да бъдат предоставяни допълнителни подробности, докато продължават действията по установяване на обстоятелствата около предполагаемата измама.

Европейската прокуратура съобщава още, че през март 2026 г. е започнало друго разследване, свързано със същата високоскоростна железопътна линия. Не се уточнява дали между двете производства има пряка връзка.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, който разследва престъпления срещу финансовите интереси на Общността, включително измами с европейски средства.

Разследването продължава, като засега няма публично обявени окончателни заключения за предполагаемите нарушения или отговорните за тях лица.

Още по темата

Опозицията в Испания използва влаковата катастрофа, за да атакува Санчес

Опозицията в Испания използва влаковата катастрофа, за да атакува Санчес

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Заглушена, преследвана и забранена: как оцелява опозицията в Русия и Беларус

Заглушена, преследвана и забранена: как оцелява опозицията в Русия и Беларус

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Водещи

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

  • Преди 1 минута
Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

  • Преди 6 минути
Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

  • Преди 11 минути
Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

  • Преди 21 минути
Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

  • Преди 34 минути
Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

  • Преди 38 минути
България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

  • Преди 52 минути
Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

  • Преди 59 минути
Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

  • Преди 1 час
Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

  • Преди 1 час
Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

  • Преди 1 час
Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

  • Преди 2 часа
След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

  • Преди 2 часа
Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

  • Преди 2 часа
Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

  • Преди 2 часа