След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

Европейската прокуратура започна разследване за предполагаема измама с европейски средства, предназначени за модернизацията на високоскоростната железопътна линия Мадрид-Севиля в Испания. Проверката се провежда дни след тежката влакова катастрофа край Толедо, при която загинаха 74 души, съобщава БТА.

Разследването обхваща финансирането за обновяване на системите за безопасност, сигнализация и комуникации по железопътното трасе.

Оперативни действия се извършват в три испански институции - Администрацията за железопътна инфраструктура (ADIF), Държавната агенция за безопасност на железопътния транспорт (AESF) и Сметната палата на Испания.

От Европейската прокуратура уточняват, че производството е започнало след самосезиране на институцията и се осъществява с подкрепата на Централната оперативна единица на испанската Гражданска гвардия (UCO).

Разследването е свързано с възможни нарушения при използването на европейско финансиране, отпуснато за подобряване на железопътната инфраструктура и системите за сигурност.

На 28 октомври 2026 г. по същата високоскоростна линия, в близост до гара Урда в провинция Толедо, стана тежка влакова катастрофа. По последни данни, цитирани в публикацията, броят на загиналите е достигнал 74 души.

Към момента няма потвърдена причинно-следствена връзка между предполагаемите финансови нарушения и железопътната катастрофа. Европейската прокуратура не е обявила заключения относно причините за трагедията.

От институцията посочват, че информацията за разследването се оповестява извънредно заради значителния обществен интерес към случая.

На този етап няма да бъдат предоставяни допълнителни подробности, докато продължават действията по установяване на обстоятелствата около предполагаемата измама.

Европейската прокуратура съобщава още, че през март 2026 г. е започнало друго разследване, свързано със същата високоскоростна железопътна линия. Не се уточнява дали между двете производства има пряка връзка.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, който разследва престъпления срещу финансовите интереси на Общността, включително измами с европейски средства.

Разследването продължава, като засега няма публично обявени окончателни заключения за предполагаемите нарушения или отговорните за тях лица.