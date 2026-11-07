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Душан Косич: Труден мач, щастливи сме от резултата

Душан Косич: Труден мач, щастливи сме от резултата
БТА

"Нашите деца ще получават шансове, но срещу опитните отбори няма да има е лесно", коментира треньорът на Локомотив Пд

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от победата с 2:1 над Ботев Враца като гост. 

"Труден мач, както всички други. Щастливи сме от резултата, това мога да кажа. Всичко беше важно, беше много тежък мач и за двата тима, в тежка ситуация сме. Такива победи могат да ти дадат енергия за бъдещето. Крист Лонгвил имаше трудни дни зад гърба си, но положи усилия, има светло бъдеще пред него", каза треньорът на Локомотив. 

"Нашите деца ще получават шансове, но срещу опитните отбори няма да има е лесно. Щастлив съм, че Мрънков отбеляза, а и за победата. Времето минава бързо, невероятно е, наслаждавам се на футбола, надявам се да бъда треньор на тези момчета още много време. Да си треньор носи енергия, има и напрежение“, добави Косич.

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