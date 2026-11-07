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Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн
АП/БТА

Над 421 000 имейла и десетки хиляди вътрешни документи на "Алтернатива за Германия" бяха публикувани в интернет. Разследване на германски медии насочва вниманието към предполагаеми извършители, живеещи в САЩ

Мащабна хакерска атака срещу германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) доведе до публикуването на над 421 000 имейла и повече от 50 000 вътрешни документа. Сред изтеклите материали има кореспонденция на партийното ръководство, финансови документи и информация за вътрешни конфликти, съобщава Клуб Z, позовавайки се на разследвания на германски медии.

Данните са публикувани в интернет през октомври и произхождат от около десет електронни пощенски кутии, включително тези на председателката на партията Алис Вайдел и почетния председател Александер Гауланд.

Обемът на откраднатата информация се оценява на около 280 гигабайта, като част от документите датират още от 2013-2014 г., а най-новите са от септември 2026 г.

Сред материалите се откриват списъци с партийни членове, банкови извлечения, копия на лични документи и кореспонденция, съдържаща данни за контакти с Русия. Автентичността на всички документи все още не е установена, въпреки че независими експерти са потвърдили достоверността на част от информацията.

Особено внимание привличат нови подробности около спорно дарение от приблизително 132 000 евро, получено през 2017 г. чрез швейцарска фирма.

Според анализ на изтеклите имейли Алис Вайдел може да е знаела за планираното дарение по-рано, отколкото е заявявала публично. Все още обаче не е окончателно потвърдено дали конкретната кореспонденция се отнася до същото дарение.

Съвместно разследване на германското списание "Шпигел" и обществената телевизия ZDF насочва следите към предполагаеми участници в атаката, намиращи се в Съединените щати.

Журналистите посочват програмист, идентифициран като Олексий Л., който работи в областта на машинното обучение. Според разследването той е свързан с онлайн профила "Versistance", чрез който е разпространен масивът от откраднати данни.

Пред ZDF мъжът обяснил, че партията е представлявала лесна мишена заради слабата си информационна защита. Той отрича атаката да е била политически мотивирана.

По думите му зад действията стои екип от двама души, като самоличността на втория участник не е разкрита.

Германските журналисти разследват и възможното участие на жена на около 35 години, която също живее в САЩ. Според публикациите тя е свързана с онлайн общност, наречена "Com", асоциирана с киберпрестъпност и насилие.

Жената не е потвърдила участие в атаката срещу АзГ. Разследващите журналисти са открили връзки между предполагаемите участници, профили в социалните мрежи и канал в "Телеграм", който е популяризирал архива с откраднатата информация.

Междувременно от "Алтернатива за Германия" потвърждават, че е имало хакерска атака срещу доставчик на услуги, при която са копирани части от няколко електронни пощенски кутии.

Партията е предприела правни действия и отказва да коментира съдържанието на публикуваните материали. От ръководството призовават медиите да не разпространяват допълнително изтеклите данни.

Според публикациите атаката вероятно е осъществена чрез недостатъчно защитен уебсайт, базиран на WordPress.

Разследването на германските медии продължава, като самоличността на всички участници, конкретните им действия и мотивите за атаката все още не са окончателно установени.

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