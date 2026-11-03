Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хладилните инсталации на германските търговски вериги Edeka и CAP са станали обект на хакерски атаки, съобщават местни медии. В резултат на пробивите температурата в съоръженията се е повишила, което е довело до унищожаването на големи количества хранителни продукти.

Това са първите подобни случаи в Германия, след като през последните месеци за кибератаки срещу хладилни системи съобщиха супермаркети в няколко европейски държави.

Супермаркет на Edeka в град Райсбах, провинция Бавария, е установил през уикенда, че температурата в хладилниците е достигнала 50 градуса по Целзий. Служителите са направили опит да спасят част от хранителните продукти, като ги раздадат, но голяма част от стоката е трябвало да бъде изхвърлена.

Засегнати са и магазини на веригата CAP във Вупертал, провинция Северен Рейн-Вестфалия. От компанията са съобщили за външна атака, вследствие на която охладителните съоръжения също са спрели да функционират нормално. Това е наложило унищожаването на съхраняваните в тях продукти.

CAP е известна с политиката си за осигуряване на работни места за хора с увреждания.

Поредица от подобни инциденти беше регистрирана във Франция още през октомври. Тогава хладилните системи на големи търговски вериги, сред които Carrefour, Intermarché и Marché U, също станаха обект на кибератаки.