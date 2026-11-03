Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Георги Господинов спечели престижна международна литературна награда в Швеция с „Градинарят и смъртта“

Георги Господинов спечели престижна международна литературна награда в Швеция с „Градинарят и смъртта“

Българският писател и преводачката Ханна Сандборг са отличени с наградата Kulturhuset Stadsteatern, която ще бъде връчена на 19 януари в Стокхолм

Българският писател Георги Господинов спечели шведската международна литературна награда Kulturhuset Stadsteatern с романа си „Градинарят и смъртта“. Отличието е присъдено на автора и преводачката на книгата на шведски език Ханна Сандборг.

Новината съобщи самият Господинов в публикация във Facebook, като не скри радостта си от поредното международно признание за българската литература.

„Има и такива новини! Спечелихме с преводачката Ханна Сандборг шведската международна литературна награда Kulturhuset Stadsteatern с романа „Градинарят и смъртта“, написа писателят.

По думите му новината за отличието е намерила широк отзвук в шведската преса.

„Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм. Така че има и такива новини в чуждата преса“, отбеляза Господинов.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои на 19 януари в Стокхолм.

Писателят отправи поздравления и към останалите финалисти за отличието, сред които са аржентинската авторка Саманта Швеблин и германската писателка Олга Равн.

„Поздрави за чудната компания на финала и специално за Саманта Швеблин и Олга Раун! За мен беше чест да съм с тях“, написа Господинов.

Той поздрави и преводачката Ханна Сандборг, както и Ола Валин.

Новото отличие е поредно международно признание за творчеството на Георги Господинов, чиито произведения продължават да достигат до читатели по целия свят.

През 2023 г. писателят спечели международната награда „Букър“ с романа „Времеубежище“, преведен на английски език от Анджела Родел. Така той стана първият български автор, удостоен с престижното отличие.

Още по темата

Георги Господинов след балотажа: Сънят на обществата ражда диктатури

Георги Господинов след балотажа: Сънят на обществата ражда диктатури

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов за наградата "Жан Моне": Хубаво е, когато български писател печели

Георги Господинов за наградата "Жан Моне": Хубаво е, когато български писател печели

Георги Господинов спечели наградата "Жан Моне" за книгата "Градинарят и смъртта"

Георги Господинов спечели наградата "Жан Моне" за книгата "Градинарят и смъртта"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

7 признака, че не сте просто уморени, а сте на ръба на бърнаута

7 признака, че не сте просто уморени, а сте на ръба на бърнаута

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

Примата Лили Иванова със сърдечен поздрав за победата на Йотова

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

2 филма с българско участие с 5 награди на кинофестивала „Златен портокал“ в Анталия

2 филма с българско участие с 5 награди на кинофестивала „Златен портокал“ в Анталия

Водещи

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 5 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 8 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 13 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 15 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 27 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 47 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час
Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

  • Преди 1 час