Георги Господинов спечели престижна международна литературна награда в Швеция с „Градинарят и смъртта“

Българският писател Георги Господинов спечели шведската международна литературна награда Kulturhuset Stadsteatern с романа си „Градинарят и смъртта“. Отличието е присъдено на автора и преводачката на книгата на шведски език Ханна Сандборг.

Новината съобщи самият Господинов в публикация във Facebook, като не скри радостта си от поредното международно признание за българската литература.

„Има и такива новини! Спечелихме с преводачката Ханна Сандборг шведската международна литературна награда Kulturhuset Stadsteatern с романа „Градинарят и смъртта“, написа писателят.

По думите му новината за отличието е намерила широк отзвук в шведската преса.

„Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм. Така че има и такива новини в чуждата преса“, отбеляза Господинов.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои на 19 януари в Стокхолм.

Писателят отправи поздравления и към останалите финалисти за отличието, сред които са аржентинската авторка Саманта Швеблин и германската писателка Олга Равн.

„Поздрави за чудната компания на финала и специално за Саманта Швеблин и Олга Раун! За мен беше чест да съм с тях“, написа Господинов.

Той поздрави и преводачката Ханна Сандборг, както и Ола Валин.

Новото отличие е поредно международно признание за творчеството на Георги Господинов, чиито произведения продължават да достигат до читатели по целия свят.

През 2023 г. писателят спечели международната награда „Букър“ с романа „Времеубежище“, преведен на английски език от Анджела Родел. Така той стана първият български автор, удостоен с престижното отличие.